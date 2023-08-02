02.08.2023

Ünlü oyuncu Beren Saat, 12 yıl önce katıldığı bir dizinin final yemeğinde ayağını burkmuş, olayının ardından atel takmak zorunda kalmıştı. Bu talihsiz kaza sonrası bir ay boyunca koltuk değnekleriyle yürüyen Saat, geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile yaptığı yurt dışı tatilinde benzer bir kaza daha yaşadı. Uçaktan tekerlekli sandalyeyle indirilen Saat, ayağına tekrar atel takmak zorunda kaldı.

Evde iki hafta dinlendikten sonra ateli çıkarılan oyuncu, eşi ile beraber tatil yapmak için Bodrum’a gitti. Koltuk değneğiyle olsa da tatil planlarını değiştirmeyerek otelin plajında güneşlenmeye ve denize girmeye devam eden Beren Saat’in, Doğulu’nun yardımıyla iskeleden denize girdiği anlar objektiflere işte böyle yansıdı…