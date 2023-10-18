Memleketimizin başarılı, popüler ve aşkları ile gündemimizi çok fazla meşgul eden Beren Saat ve Kenan Doğulu ilişkisini radarımıza aldık. Astrolojik olarak uyumları, birbirlerine neden çekildiklerini gelin birlikte inceleyelim!

Sinastri haritalarına baktığımda ikisinin de su grubu yoğunluğu altında olduğu gözüme ilk çarpan detay oluyor. Yani iki duygusal, tutkulu, sezgisel ve gizemden hoşlanan insanın bir araya geldiğini söylemek zor değil.

Kenan Doğulu’nun Ay Terazi yerleşimi her zaman güzel kadınlardan hoşlandığını ve hayatına giren kadınlara nasıl davranması gerektiğini çok iyi bildiğini gösteriyor. Yalnız haritasındaki Yengeç teması içe dönük zamanlarda ve kendine ait alanlar yaratarak güzel şarkılar üretimini yapabildiğini gösteriyor.

Beren Saat ise göründüğü kadar narin değil iç dinamikleri daha katı ve kuralcı bir kadın. Ay & Jüpiter kavuşumu Oğlak burcunda olması hayatında kariyerinin çok çok önemli olduğunu gösteriyor. Aşk ile birlikte meslek hayatındaki başarılardan beslendiğini söyleyebilirim.

Peki bu iki güzel insanı birbirine bağlayan en önemli bağ nedir diye bakacak olursak. Yine bir ters düğüm kavuşumuyla karşı karşıyayız. Yine karmik bir çekim ve özel bir bağ olduğunu anlayabiliyoruz. Ve birbirlerinden çok şey öğrendiklerini ve kadersel olarak yönelmeleri gereken yolları birbirlerine aynalık yaparak bulduklarını söyleyebiliriz.

Venüs Mars arasındaki etkileşim ise tensel çekimin aralarında çok yoğun olduğunu ve birbirlerini çok özledikleri tüyosunu veriyor. Aynı zamanda ikisi de çok yolunda giden ilişkilerden ziyade biraz daha kapışma ve sonrasında kavuşma gibi yoğun tutkulu bir ilişki anlayışına sahip. Beren Saat’i dediğinden döndürmek zor, Kenan Doğulu ise iletişimi kopararak tepki veren yapıda olduğundan inişli çıkışlı, kaostan beslenen bu aşk onlar için vazgeçilmez kılıyor.

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