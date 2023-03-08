Uzun zamandır ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından 20 yaşındaki halini paylaşarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkındaki duygularını dile getirdi.

“20 yaşındayım, ‘Nasıl iyi oyuncu olurum?’ diye çok çalışıp geleceğimle ilgili hayaller kuruyorum. Yoruluyorum ama korkmuyorum. Hayallerim, umutlarım ve özgürlüğüm var. Kız çocukları ve her yaştan kadının benim gibi hissedebileceği fırsatlar bulabileceği, aydınlık Türkiye için benim hâlâ umudum var. Kadınlar günümüz kutlu olsun…”

İlginizi çekebilir: