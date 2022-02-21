Berdan Mardini, Fatoş Yelliler’le olaylı bir şekilde boşanmasıyla magazin gündemine oturmuştu. Yelliler’in Gülşah Saraçoğlu’nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığının ortaya çıkması, ikilinin evliliğini bitirmişti. Yelliler, yasak ilişkilerini açıklayarak bomba etkisi yaratmıştı.

Fatoş Yelliler, “Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu” iddialarında bulunmuştu. Bunun üzerine Berdan Mardini “Hain, kalleş çok” sözleriyle dikkat çekmişti. Bunun yanında, Mardini Instagram hesabından “Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz” yazısını hikaye olarak paylaşmıştı.

Berdan Mardini, katıldığı İbo Show’da yeni aşkını duyurdu. Eski eşine gönderme yaparak yeni bir ilişkiye başladığını ilan etti. İbrahim Tatlıses’in, Mardini için söylediği “Bir düğüne gönderdim, başı yandı oğlanın” sözlerine, “Ama şimdi güzel, yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey. Bazı aşklar var, menfaat, kandırma… Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum” şeklinde karşılık verdi.

Mardini’nin uzun süredir aşk yaşadığı Morena Taraku, Kosovalı bir R&B şarkıcısı.

Morena Taraku kimdir?

Güzel şarkıcı 1993 yılında Arnavutluk’ta dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Taraku, eğitimini Kosova’da tamamlamış ve 2010 yılından beri Kosova’yı Miss Earth, Miss Liberty of the World, Miss Exclusive yarışmalarında temsil etmiştir.

175 boyunda ve 55 kilo olan Taraku, sosyal medyada paylaştığı nefes kesen pozlarının yanında başarılı sahne şovlarıyla da dikkat çekiyor.

Morena Taraku, Balkan’ların “En İyi Pop Sanatçısı Ödülü”nü kazanmıştır. Taraku’nun asıl hedefi ise dünya çapında bir yıldız olmak.

Yakın zamanda Türkiye’ye gelmeyi planlayan ve yeni projelere hazırlanan şarkıcı, hem Türkiye’ye geleceği için hem de yeni çıkacak şarkısı için heyecanlı olduğunu ifade etti.