Sağlıklı beslenme alışkanlığının ön plana çıktığı günümüzde pek çok bilim insanı hangi yiyeceğin hangi organa iyi geldiğine dair araştırmalar yapıyor. Benzediği organa sağlık aşılayan bu yiyecekleri işinizi kolaylaştırmak için bir araya getirdik. Unutmayın ki doğa, yiyeceklerin vücudunuzdaki hangi organa iyi geldiğine dair bazı ip uçları veriyor. İşte organa benzeyen yiyecekler…

Ceviz (Beyin)

Organa benzeyen yiyecekler arasında en bilineni şüphesiz ceviz! Kıvrımları ve iki lobuyla insan beynini andıran ceviz, beyin sağlığına ve hücreler arası sinyal iletimine büyük destek oluyor. Beynin en önemli ihtiyaçlarından olan omega-3, folik asit ve E vitamini açısından oldukça zengin. Ayrıca alzheimer hastalığıyla da savaşıyor.

Avakado (Rahim)

Rahim ağzına olan benzerliğiyle dikkat çeken avokado, rahim ağzı kanserini önlüyor ve kadınların hormon dengesini düzenliyor. Avakadonun bir dikkat çeken özelliği ise büyümesi tıpkı ana rahmindeki bebekler gibi dokuz ay sürmesi…

Zencefil (Mide)

Yüzyıllar önce bile mideye faydaları bilinen zencefil, kusma ve deniz tutması gibi problemler için yoğun olarak kullanılıyordu. B6, C vitaminleri, kalsiyum, potasyum ve magnezyum açısından zengin olduğu gibi mide kaynaklı sindirim problemlerinin tedavisinde de kullanılıyor.

Domates (Kalp)

Tıpkı kalp gibi kırmızı ve dört odacığa sahip olan domates kalbin en önemli ihtiyacı olan likopen açısından zengin olduğu için kalple ilgili neredeyse bütün rahatsızlıkları önleme yeteneğine sahip. Aynı zamanda yine kalp için faydalı olan C vitamini deposu!

Havuç (Göz)

Dilimlendiğinde tıpkı göze benzeyen havuç, içerdiği beta-karoten sayesinde göz bozukluklarını ve katarakt hastalığını engelliyor. Uzmanların tavsiyesiyse küçük yaşlardan itibaren düzenli olarak havuç tüketmek…

Greyfurt (Meme)

Greyfurt ve portakal gibi narenciye türleri memeye benzediği gibi kadınların meme sağlığına ve lenf hareketlerine destek oluyor. Uzmanlara göre greyfurt, meme kanseri hücrelerinin gelişimini engelleyen limonoid adında bir madde içeriyor. Özellikle belli bir yaştan sonra kadınların düzenli olarak narenciye tüketmesinde büyük fayda var.

Üzüm (Akciğer)

Salkım halindeki üzümün akciğerlere benzediğini düşünmüş müydünüz? Akciğerlerdeki oksijeni kan dolaşımına ileten alveollerin doğal kaynağı olan üzüm, akciğer kanseri ve alerjik astım riskini minimuma indiriyor. Tabii konu kanser olunca sadece üzümün yeterli olmayacağını tahmin edersiniz. Sağlıklı beslenme ve kaliteli bir yaşam tarzı alabileceğiniz en iyi önlem!

Şeyda Gezgen

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