‘İçerde’, ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ ve ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ gibi dikkat çeken yapımlarda gösterdiği oyunculuk performansıyla kendinden söz ettiren oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski numarası üzerinden dolandırıcılık yapan kişi veya kişiler hakkında uyarıda bulundu.

Ünlü oyuncu, “Merhabalar, 2018 yılında iptal ettirdiğim ve bir daha hiç alakam olmayan hattımla ilgili bazı dolandırıcılık duyumları alıyorum. 533*****88 numaralı eski hattımın yeni sahibi, adımı kullanarak insanlardan para istiyor. Bu bahsettiğim numaradan herhangi bir mesaj alırsanız lütfen itibar etmeyiniz. Yaşanan durumla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Sevgiler.” diyerek yaptığı açıklamayla yakınlarını ve takipçilerini uyardı.

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