Bensu Soral’dan Boşanma Haberlerine Yanıt

Dün, Bensu Soral ve Hakan Baş’ın boşandığına dair haberler gündemde yer almıştı. Bugün ise o haberlere Bensu Soral’dan yanıt geldi.

Soral, boşanma haberlerini, “O haberler gerçek değil. Hakan’la birlikte o haberleri biz de gördük. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet bu işler. Ben sadece size gerçeklerden bahsediyorum. Diğer çıkan haberlere ne olur itibar etmeyin” diyerek yalanladı.