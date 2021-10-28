Bensu Soral Verdiği Pozla New York’u Salladı

En son Kubilay Ata ile “Cam Tavanlar” dizisinde rol alan Bensu Soral, geçtiğimiz haftalarda eşinden boşanacağı haberiyle gündeme gelmişti. Güzel oyuncu bu kez aralarında Hande Erçel’in de bulunduğu bir arkadaş grubuyla gittiği New York gezisinde verdiği pozlarla adından söz ettirmeyi başardı.

Bensu Soral, New York’ta bir dairenin balkonunda derin göğüs dekolteli büstiyer ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Soral‘in kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan o fotoğrafları: