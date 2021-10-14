Bensu Soral ve Hakan Baş Cephesinden Sürpriz Gelişme!

İddialara göre Bensu Soral ve Hakan Baş, uzun süredir aldatma iddialarıyla çalkalanan evliliklerini bugün sonlandırdı.

Biraz zamana ihtiyaçları olduğunu söylemişlerdi

Güzel oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında Hakan Baş ile nikah masasına oturmuştu. Üç yıllık evliliklerinin ardından son dönemlerde boşanacaklarına dair iddialar yayılmaya başlamıştı.

Bensu Soral ve Hakan Baş boşanma iddialarıyla ilgili konuşmuşlardı. Açıklamalarında; “Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmışlardı.

Boşanacaklarına dair iddiaları her defasında yalanlayan çiftin bugün boşandığı iddiası gündeme oturdu.