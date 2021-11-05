Bensu Soral: Hassas süreç devam ediyor

Ünlü oyuncu Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. 2018 yılında evlenen Hakan Baş ve Bensu Soral çiftinin, uzun bir süredir boşanacakları konuşuluyor. Boşanacakları hakkındaki sorulara cevap veren başarılı oyuncu Bensu Soral, konu hakkında hassas sürecin devam ettiğini söyledi.

“Normal hayatımıza devam ediyoruz”

Bensu Soral, evliliği hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi. Hala sorunlarımızı halletmeye çalışıyoruz. Hassas sürecimiz devam ediyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Hakan Baş ile hep beraberiz. Aynı evi paylaşıyoruz. Şu an bizim tek problemimiz ünlü olduğumuz için herkes her şeyi biliyor. Sürekli bu haberler çıkıyor. Normal hayatımıza devam ediyoruz.” dedi.