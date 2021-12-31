Yılbaşını Paris’te kutlayacak Bensu Soral’ın paylaşımı eşi Hakan Baş’la barıştı mı sorusunu akıllara getirdi.

Çiftin bir süredir aralarının açık olması ve yaptıkları açıklamada, “Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmışlardı.

Daha önce alyans takmadığı gözlenen Bensu Soral, son olarak instagram’dan yaptığı paylaşımda parmağında alyansın olması eşi Hakan Baş’la barştılar mı sorusunu akıllara getirdi.