Akın Akınözü ile ‘Tuzak‘ dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından ev kombini olarak giydiği bot ve şort kombinini paylaştı. Ancak yaz sıcaklarında bot giymesi ve evde ayakkabı tercih etmesi eleştirilere yol açtı.

Soral, takipçilerinden “Yaz ayında bot mu giyiyorsun?”, “Sıcakta evde ayakkabı giymek tuhaf”, “Ayaklarım yandı”gibi yorumlar aldı.

Oyuncunun bu eleştirilere cevap olarak ise “‘Abla bu sıcakta bot mu giyiyorsun?’, ‘Evde ayakkabıyla mı dolaşıyorsun?’… “İnsanların ne söyleyeceğinden ya da ne düşüneceğinden duyduğunuz korkunun sizi yapmak istediğiniz şeyi yapmaktan alıkoymasına izin veremezsiniz, yoksa hiçbir şey yapmazdık” şeklinde açıklama yaptı.