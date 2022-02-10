Eşi Hakan Baş ile boşanma aşamasına gelen ve daha sonra araları düzelen Bensu Soral Etiler’de görüntülendi. Etiler Da Mario adlı mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, eşi ve kardeşleriyle gittiği Cannes tatili hakkında konuştu. Soral, muhabirlerin “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna da yanıt verdi.

Şiddetli yağmura rağmen basın mensuplarını kırmayan oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. 30 yaşındaki Soral, “Bugün çekimimiz vardı güzel bir çekim yaptık, onun çıkışında da trafiği atlatmak için yemeğe geldik” ifadelerini kullandı.

Eşi Hakan Baş ile boşanma iddialarının ardından tekrardan barışıp evliliklerine bir şans daha vermişlerdi. Barışma sonrası Hakan Baş ile tatil yapmaları hakkında konuştu.

Tatilde sosyal medya hesabından eşi ile verdiği pozu da yayınlayan Soral, konuyla ilgili; “Çok güzel geçti tatil. Kardeşlerimiz ve ailelerimiz ile tatil yaptık her şey çok güzeldi” dedi.

Muhabirlerin “Ablanız Hande Hanımın hamilelik süreci nasıl geçiyor?” sorusuna Soral “Harika, teyzelik heyecanı var ben de. Ben ondan daha heyecanlıyım, Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah” yanıtını verdi.

Bensu Soral, “Peki sizin öyle bir düşünceniz var mı?” sorusuna “Kısmet” diyerek gülüp ardından aracına binip evinin yolunu tuttu.