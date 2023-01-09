51 yaşındaki dört çocuk annesi fotoğrafçı Bennu Gerede, söylemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Survivor yarışmasına katılmasından sonra tanınırlığı artan ünlü isim, sosyal medyasını da aktif kullanıyor. Gerede, son yaptığı paylaşımda ise “parlamamı ve ışık saçmamı sağlayan nedir?” notuyla bir gönderi paylaştı.

“Seks yapmak, sağlıklı bir zihin ve bedeni korumada çok önemlidir. Dolu dolu yaşayın. Çoğu insan ne yazık ki “seks yapmayı” utanç verici ve tabu olarak görüyor. Tüm utancınızı ve tabularınızı serbest bırakın. Her gün kendimize orgazm vermekten daha ilahi bir hediye var mı?” notunu ekleyerek ışık saçmasının sırrını paylaştı.

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