“Bennifer” el ele göz göze!

Ben Affleck ve Jennifer Lopez geçtiğimiz Cumartesi, özel uçaklarına binmeyi beklerken tutkulu bir şekilde öpüşürken görüntülendiler. 52 yaşında olan Lopez’in özel pilotu uçaklarını hazırlarken, Affleck ile ikisi aşk tazelediler.

İki çocuk annesi Lopez, gündelik kombinini UGG botlar ve 720$’lık kürk montuyla tamamlarken, iki kez Oscar kazanan Affleck ise mavi polo tişört ve siyah ceket ile oldukça mütevaziydi.







Jennifer Lopez ile Ben Affleck ilk olarak 2002 yılında “Gigli” filmini çekerken sette tanıştılar ve hemen ardından sevgili oldular. 2003 yılının Eylül ayında evlenmeye karar veren çift, o zamanların sansasyon yaratan “düğünlerini erteleme” haberiyle gündeme geldiler. Ardından da ikili 2004 yılının Ocak ayında yollarını ayırdı. İlişkilerinin bitiminden tam 17 yıl sonra tekrar bir araya gelmeleriyse gündeme bomba gibi düşmüştü.