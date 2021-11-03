Bengü’den sahne müjdesi!

İkinci bebekleri Selim’i kucağına alan Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, hastane çıkışı görüntülendi. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Zeynep kardeşini öptü, kokladı”

Çok kolay bir doğum geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı Bengü, “Şükürler olsun sağlıklı doğum oldu. Zeynep kardeşini öptü, kokladı. Tam algılayamıyor ama biraz farkında. Şu an bir kıskançlık yapmadı ama sonrasında her çocuk gibi anne babayı paylaşırken yapabilir” dedi. Ünlü şarkıcı, “Bundan sonrası bizde artık. İkisine de aynı sevgiyi, hatta Zeynep’e biraz daha fazla ilgiyi göstereceğiz” sözleriyle, duygularını dile getirdi.

“En yakın zamanda döneceğim”

Pandemi sürecinde sektörün durmasının ardından normalleşme başladığı dönemde hamileliğinden dolayı sahne alamayan Bengü, en kısa sürede sahnelere döneceğinin müjdesini verdi. Ünlü şarkıcı Bengü, “Pandemiden normalleşmeye geçiş yaptık ama hamileliğim yüzünden sahnelere dönemedim. En yakın zamanda klibimi çekip, döneceğim. Bu süreçte üretmeye devam ettim” dedi.

Babalık konusunda kızları Zeynep ile tecrübe kazandığını belirten Selim Selimoğlu ise “Zeynep’in de büyüdüğünü fark ettik. Daha minik bir şey elimize gelince, Zeynep abla olmuş” şeklinde konuştu.