Bengü ikinci kez anne oldu

Selim Selimoğlu ile üç yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Bengü ikinci kez anne oldu. Çift, bu sabah dünyaya gelen oğullarına “Selim” adını verdi.

3 kilo 760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2018 yılında Selim Selimoğlu’yla evlenen, 2019 yılında ilk bebeği, kızı Zeynep’i kucağına alan şarkıcı Bengü, daha önce oğlunun ismiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior ‘Selim Selimoğlu‘ diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim’in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim’e bıraktık.”