İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, Londra’daki 3.5 milyon sterlin değerindeki evine yapılan bıçaklı saldırı ile gündeme geldi. Olay sonrasında bir şef aşçı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Jack Bissell, bir balık kesme bıçağı ile ünlü oyuncunun kapısına dayandı.

Olay esnasında Cumberbatch’in eşi Sophie Hunter, çocukları Christopher Carlton ve Hal Auden ile beraber evde oldukları biliniyor.

46 yaşındaki oyuncunun bahçesine giren saldırgan, tehditler savurduktan sonra kapıdaki intercom cihazını duvarda söküp kullanılamaz hale de getirdi.

Bissell, Benedict Cumberbatch’e “Buraya taşındığını biliyorum. Umarım evin yanıp kül olur” diyerek seslendi.

Jack Bissell, olay yerinden hızla uzaklaştı ama intercom üzerinde bulunan parmak izi sayesinde kısa sürede yakalandı. Polis sorgusunda suçunu kabul eden saldırgana 250 sterlin para cezası ve hakkında 3 yıla varan uzaklaştırma emri verildi.