2021 yılında Birleşik Krallık ile bağlarını koparan Barbados, seçilmiş bir başkanın başa geçmesiyle birlikte cumhuriyeti ilan etti. Ülke, şimdilerde kölelikten kar eden ailelere yönelik bir kampanya yürütüyor.

18. yüzyılda ataları şeker kamışı çiftliğine sahip olan başarılı aktör Benedict Cumberbatch, açıklamalar sonrası odak haline geldi. 1700’lü yıllarda sahip oldukları şeker tarlalarında 250 köle çalıştıran, kölelik kaldırıldığında ise tazminat ödenen Cumberbatch ailesi, hukuki bir süreçle karşı karşıya kalabilir. Şu an çiftlik sahibi olmasalar da ailenin zamanında tazminatlardan yaklaşık 1 milyon dolara yakın kazanç elde ettiği biliniyor.

Cumberbatch ailesinin yasal işlemlerle karşı karşıya kalıp kalmayacağı ile ilgili sorulara ise kampanyayı yürüten yetkili isimlerden David Denny, kölelikten kar eden herkesten tazminat isteneceği, buna Cumberbatch ailesinin de dahil olacağını belirtti.

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