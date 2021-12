Benedict Cumberbatch için her şey Marvel filmleri değil. Aynı zamanda Kristen Dunst gibi yıldız isimlerle birlikte oynama şansı da buluyor. İngiliz oyuncu, Netflix ile yaptığı son işbirliği ‘Power of the Dog’da Kristen Dunst’ın hayat verdiği Rose karakterinde korkunç duygular uyandıran bir karakteri canlandırıyor.

Cumberbatch, filmdeki Batılı rolünü son derece ciddiye aldığı için sert bir yöntem uygulamak istedi. İngiltere’de bir dergiye konuşan ünlü oyuncu, rolü gereği Dunst’ın karakterine karşı hissettiği tiksinti nedeniyle, çekim sırasında birbirlerleriyle hiç konuşmadıklarını açıkladı.

Cumberbatch, ”Kristen’a gerçekten kaba davranmak istemedim ama karakterde kalmam gerekiyordu. Bu yüzden sette onunla konuşmadım. O da benimle hiç konuşmadı” dedi.

Geçtiğimiz perşembe günü Amerika’da bir dergiye röportaj veren Dunst, İngiliz oyuncuyla herhangi bir kişisel sorunu olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Kendimi Benedict’ten izole ettim. Hafta sonu hep birlikte yemeğe çıkmadığımız veya çocuklarımızla vakit geçirmediğimiz sürece, çekimler sırasında hiç konuşmadık. O çok tatlı. Kibar bir İngiliz.” şeklinde konuştu.