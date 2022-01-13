Aslı Kızmaz‘ın aynı adlı kitabından uyarlanan ‘Benden Ne Olur?‘ filmin galası yapıldı.

Kanyon AVM‘de gerçekleşen galaya filmin oyuncuları Hazal Kaya, Enis Arıkan, Selin Şekerci, Onur Tuna, Elçin Afacan, Cem Belevi katıldı. Hayattaki yerini sorgulayıp arayan Sertab Bal‘ın hikayesini konu alan film, 14 Ocak‘ta vizyona girecek.

Birkaç gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Hazal Kaya, testinin negatife dönmesiyle galaya katıldı. Oyuncu Ali Atay, eşi Hazal Kaya‘yı galada yalnız bırakmadı. Atay eşiyle ilgili, “Hazal, setten Fikret Ali’ye süt bile gönderdi. Allah Hazal’ı başımızdan eksik etmesin. Eşimin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Onu izlemek hoşuma gidiyor” dedi.

Filmin senaristi Aslı Kızmaz, filmle ilgili mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “O kadar şanslı bir kadınım ki. Şu an hissettiğim hissi umarım bir gün herkes hisseder.”

İşte galadan kareler: