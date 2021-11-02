Bencil insanlardan uzak durmanızın 5 yolu
İşte bencil insanlardan uzak durmanızın 5 yolu;
- İlk adım, bu bencil insanı tanımaktır. O bir arkadaş, bir eş, bir ebeveyn veya hayatınızdaki herhangi bir önemli kişi olabilir. Onlar, sizin bencil, sevgi dolu kalbinizi ve gerçek samimiyetinizi suistimal edebilir. Sizden çok şey bekleyen ve karşılığında çok az veren kişilerle hiçbir zaman size fayda sağlamaz ve sonunda sizi acı ve hayal kırıklığına uğratır.
- Bencil insanı tanıdığınızda, onunla yüzleşmeniz gerekir. Mükemmel an, zalim kişiliklerini bir dahaki sefere yansıtacakları zaman olacaktır. Size yaklaşacakları zaman, bu “küçük bir iyilik” ya da bir şekilde onlara fayda sağlayacak bir şey olacaktır. Siz bu durumda açıkça, sizede fayda sağlayacak mı sağlamayacak mı sorusunu yöneltin. Onlara asla bitmeyen bencil niyetleri hakkında dürüstçe ne düşündüğünüzü söyleyin.
- Bencil insanlar sizin ne söylediğinizi dikkate almaz. “Sorunları” veya “deneyimleri” hakkında gevezelik ederler ve sizinkiler hakkında söyleyeceklerinizi görmezden gelirler. O bencil insana ısrarla kendi sorunlarınızı ve deneyğimlerinizi anlatın. Yeterli bir yanıt alana kadar söyleyeceklerinizi yeniden ifade edin, yeniden ifade edin ve tekrarlayın.
- Bencil insanı tarihin çöplüğüne atmadan önce üzerinde birkaç deney yapmaktan çekinmeyin. Sırayla yaptığınız konuşma veya birbirinize iyilik yaptığınız bir “sıra alma” deneyini deneyin. Bu ilişkinin, arkadaşlığınızın koşulu olsun ve nasıl gittiğini mutlaka gözlemleyin.
- Bazen bu duygusuz insanlarla net sınırlar koymak işe yarar. İlişkiye veya arkadaşlığınıza verdiğiniz değerin miktarına hiç saygı duymuyorlarsa ve geri dönüş sunmuyorlarsa, onlara sınırların olduğunu söylemeniz gerekir.