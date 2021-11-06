“Ben Rihanna’yım” diyen Brezilyalı kadın Karaköy’ü birbirine kattı

Önceki gece Karaköy’de bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Brezilya uyruklu bir kadın, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’ya benzetilince tüm ilgilerin odağı oldu. Ortamın kalabalıklaşmasıyla birlikte basın muhabirlerinin içeri girdiğini gören kadın, kendisine kim olduğu sorulunca havaya girerek “I’m Rihanna” yanıtını verdi.

Oldukça keyifli vakit geçirdiği görülen Brezilyalı kadın, mekanda Rihanna’nın parçaları çalmaya başlayınca oturduğu masadan kalkarak dans etmeye başladı. Yabancı kadını şarkıcı Rihanna sanıp fotoğraf çekmeye çalışan insanların yanı sıra yaşanan bu ilginç olayı kahkahalar atarak karşılayanlar da oldu.