Evliliklerinin ardından özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinden, konuk olduğu bir podcast programında eşinin ‘Dear Ben’ ve ‘Dear Ben Part 2’ isimli şarkılarından bahseden Ben Affleck, “Benim hakkımda yazılan şarkılar dünya tarihinin en büyük sanatçısı Jennifer Lopez tarafından yazıldı. Tabii ki tam olarak benim hakkımda mı bilmiyorum ama yazarken benden ilham aldığını biliyorum, çünkü olumsuz şeyler de var bu şarkılarda. Jennifer inanılmaz biri” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar çok başarıya sahip bir kadının yanında iken yetersiz hissetmemek güç ister” diyen ünlü oyuncu, “Ama kendimi kötü hissetmiyorum” dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Özgüvenim düşük değil. Bazen bu inanılmaz oyuncu ve şarkıcıyla arabada oturduğumu unutuyorum. Radyoda çalan bir şarkıya eşlik etmeye başlıyorum ve Jennifer da profesyonel bir şarkıcı olarak araya girip benimle ve radyoyla beraber şarkı söylemeye başlıyor. Bu olduğunda ister istemez, ‘Bu utanç verici, belki de sadece çenemi kapatmalıyım’ gibi şeyler düşünüyorsunuz.”

Yeni sinema filmi ‘Air’in çekimleri devam ederken kendisine verdiği rehberlik için Lopez’e övgü dolu sözler söyleyen 50 yaşındaki oyuncu, “Jennifer çok zeki ve bana akla gelebilecek her şekilde yardımcı oluyor” dedi.