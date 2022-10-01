Filistin asıllı Amerikan model Bella Hadid, dünyaca ünlü moda şirketi Victoria’s Secret’ın ‘VS Vocies’ isimli podcast programında fotoğrafçı Amanda de Cadenet’ın sorularını yanıtladı. Çocukluk yıllarında yaşadığı zorluklardan bahseden Hadid, o dönemler için ailenin utanç kaynağı gibi hissettiğini ve düşüncelerine önem verilmediğini açıkladı.

25 yaşındaki ünlü isim, zaman geçtikçe başkalarını memnun etmeye odaklanan birine dönüştüğünü, cinsel, fiziksel ve duygusal sınırlarını yıktığını söyledi. Bella Hadid, konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

“İlişkilerde ya da ailede sürekli düşüncelerimin kendilerininkinden daha az önemli olduğunu söyleyen erkeklerin çevresinde büyüdüm” dedi. Çocukken yaşadıklarının büyüdüğünde de kendisini ciddi biçimde etkilediğini söyleyen Hadid, “Ya susup ağlayacaktım ya da tepki gösterip gidecektim”

Öte yandan Hadid, kendisini istismar eden insanlara tekrar tekrar geri döndüğünü ve bir süre sonra tüm enerjisini sadece işinde harcadığını açıkladı. Her gün yaklaşık 14 saat çalıştığını vurgulayan başarılı model, doğum günü ve düğün gibi bir çok kutlamaya katılacak vaktinin olmadığını söyledi.

Son dönemde oldukça zayıfladığı görülen Bella Hadid, uyguladığı zayıflama formülüyle hayranlarını endişelendirdi. Perez Hilton’un iddiasına göre; Hadid’in zayıf görünmek için, gün içerisinde neredeyse hiçbir şey yemediği, sadece iki paket sigara ve iki kutu enerji içeceği tükettiği söyleniyor.