Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Vogue dergisi ile yaptığı röportajda son dönemde akıl sağlığı ve fiziksel revizyonu ile ilgili yaşadığı sıkıntılara dair samimi itiraflarda bulundu.

Daha önce verdiği bir röportajda bugüne kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Filistin kökenli modelden itiraflar geldi. 25 yaşındaki model, daha önce burun estetiği yaptırdığını itiraf etti. Bu operasyonu geçirirken henüz 14 yaşında olduğunu ve şimdi pişman olduğunu açıkladı.

Yarı Hollandalı yarı Filistinli Bella estetik ameliyatı hakkında ‘Keşke atalarımın burnunu hiç değiştirmeseydim” dedi.

“Yüzümde dolgu yok”

Bella Hadid, röportajında burun estetiğinin yaptığı tek işlem olduğu konusunda ısrarcı olurken, “İnsanlar, gençken şişmiş görünen bir resmim yüzünden yüzümle tamamen oynadığımı düşünüyor. Eminim sen de şimdi 13’teki gibi görünmüyorsun, değil mi?” dedi.