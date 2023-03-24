Ünlü model Bella Hadid, yaklaşık 60 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Ramazan ayının başlangıcı için yeni bir paylaşımda bulundu. Ramadan mubarak” yazılı bir görsel yayınlayan 26 yaşındaki manken, gönderisine İngilizce olarak “Herkese hayırlı ramazanlar. Bu ayın en huzurlu ay olmasını dilerim” notunu düştü.

Hadid’in babası Mohammed ise kızının bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak “Seni seviyorum Bella. En mutlu ve huzurlu ay senin, benim, ailemizin ve sevdiklerimizin olsun inşallah” şeklinde yorum yazdı.