Bella Hadid’den 90’lar Esintili Doğum Günü Kıyafeti

Model, doğum günü kutlaması için vintage Gucci kıyafeti tercih etti. Monica Geller tarzındaki uzun bob ve perçemli saçları ile kıyafetini tamamlandı. Kız kardeşi Gigi Hadid ve erkek kardeşi Anwar Hadid de dahil olmak üzere bir grup arkadaşıyla bir parti otobüsüne binerken görüntülendiler.

Doğum günü kızının dikkat çekici siyah kıyafeti, Tom Ford tarafından tasarlanan İtalyan evinin ilkbahar/yaz 1998 koleksiyonundan. Uzun kollu hafif dekolteli kısa bluz ve ince kemerli diz boyu eteği, parlak deri çizmeler ile eşleştirdi. Görünümü, leopar desenli bir omuz çantası ve kırmızı uçlu bir choker ile süsledi. Ayrıca 90’ların son dokunuşu için boynuna geçici bir kelebek dövmesi ekledi.

Gigi, St. John imzalı rahat ve şık tüvit büstiyer üst ve pantolon takımıyla gitti. Görünümünü kalın siyah loafers, büyük boy deri ceket, katmanlı siyah/gümüş kolyeler ve siyah çapraz askılı çanta ile tamamladı.

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