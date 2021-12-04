Bella Hadid, Victoria’s Secret‘ın marka değişikliğinin ve çeşitlilik ve kapsayıcılık taahhüdünün bir parçası olan VS Collective’a katılacak.

Model, daha önce eski yönetici Ed Razek‘i uygunsuz davranışla suçlayarak, 2020’de şirketle yollarını ayırmıştı. Daha önce bir Victoria’s Secret Meleği olan ve 2016’dan 2018’e kadar şirketin defilelerinde yürüyen Hadid, 2020’de 100’den fazla kişiye katılarak eski L Brands pazarlama şefi Ed Razek‘i uygunsuz olmakla suçladıktan sonra şirketle bağlarını kesti. Razek ise o zaman itibariyle şirketle bağlarını kesti.







Bella Hadid verdiği bir röportajda, Victoria’s Secret’a dönme kararı hakkında şunları söylüyor: “Victoria’s Secret ile bir şeyler yapmayalı birkaç yıl oldu. Beni geri dönmeye çeken şey, onların bana gelmeleri ve bana, Victoria’s Secret’ın perde arkasında çok büyük bir şekilde değiştiğini gerçekten kanıtlamalarıydı. Şimdilerde, yedi yönetim kurulu üyesinin altısı kadın. Ve sahip olduğumuz yeni fotoğraf çekimi protokolleri var. Yani çok şey değişti. Dünyanın gerçekten Victoria’s Secret gibi bir markayı hak ettiğini ve aynı zamanda onun tarafından temsil edildiğini hissetmeyi hissediyorum.”.