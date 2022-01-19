25 yaşındaki dünyaca ünlü Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, Son dönemde sürekli ağlayarak ve depresyonda olduğunu söylediği fotoğraf paylaşan Bella Hadid bu kez bambaşka bir paylaşımla olay oldu.

Bella Hadid’in yaprak sarması yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Filistin asıllı olan ve zaman zaman Orta Doğu mutfağıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Bella Hadid dün gece milyonlarca takipçisini büyüledi. 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve kocaman bir tencere yaprak sarma yapmaya başladı.