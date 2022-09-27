İran’da başörtüsünü kurallara uygun örtünmediği için gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. İran’da protestolar devam ederken ünlü isimler de Amini’nin ölümüne sessiz kalmadı. Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Hilary Clinton ve şarkıcı Justin Bieber gibi isimler sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Toplumsal gündeme dair hassasiyeti ve paylaşımlarıyla dikkat çeken süper model Bella Hadid, Amini’nin ölümü için uzun bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Eva Mendes’in paylaşımını kendi hesabında paylaşarak tepkisini ortaya koydu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından Amini’nin gözaltına alınmasını ve öldürülme şeklini detaylı bir şekilde paylaştı.

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Jessica Chastain, “İranlı bir kadın olan Mahsa Amini, geçen hafta başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülene kadar dövüldü” notuyla paylaşım yaptı.

Hilary Clinton “İranlılar şiddetten ve korkudan uzak yaşamayı hak ediyor. Tüm dünya sizi izliyor” diyerek paylaşımda bulundu.

Ünlü ABD’li oyuncu Eva Mendes de sosyal medya paylaşımıyla Mahsa Amini’nin ölümüne tepki gösteren ünlüler arasında.

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