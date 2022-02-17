Dünyanın en çok kazanan modellerinden Bella ve Gigi Hadid kardeşler, cüretkar paylaşımlarıyla gündemi sarsmaya devam ediyor. Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid, İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace için kamera karşısına geçti. Çırılçıplak poz veren ünlü kardeşler, cinsel organlarını çantayla kapadı.

ABD’de doğup büyüyen Bella ve Gigi Hadid kardeşler, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Güzellikleri sınırları aşan Bella ve Gigi Hadid, İtalyan tasarımcı Donatella Versace’e çırılçıplak poz verdi.

İşte Hadid kardeşlerin o pozu;