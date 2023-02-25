Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevresindeki 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından tüm dünyadan Türkiye’ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Yaşanan afetin ilk günlerinde sosyal medya hesabından afet bölgesi için yardım çağrısında bulunan Bella Hadid, son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrindeki Türkevi’ne ziyarette bulundu.

Görevlilerden bilgi alan 26 yaşındaki model, Türkevi’ne yardım kolileri bıraktı. Instagram hesabından ziyaret gününe dair kareler yayınlayan Bella Hadid, “Battaniyeler, bebek bezleri ve uyku tulumları” notunu düştüğü paylaşıma, Türkiye ve Suriye bayrağı emojileri de ekledi.