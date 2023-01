‘Bella Hadid topuzu’ olarak adlandırılan ve Hailey Bieber başta olmak üzere birçok ünlü ismin tercih ettiği saç toplama tekniğinin kalıcı saç dökülmesine neden olabileceği belirtildi. Hiçbir saç teli çıkmadan sımsıkı ve temiz bir görünüm sunan bu topuz son yılların en sevilen modelleri arasında yer alıyor. Uzmanlar ise ne olursa olsun bu saç toplama tekniğiyle ilgili dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

‘Bella Hadid topuzu’ ve sıkı at kuyruğu hakkında konuşan dermatolog ve saç ekimi uzmanı Dr. Daniel Ness, “Birçok saç modeli saç dökülmesine neden olabilir fakat bunların başlıcaları sıkı at kuyruğu ve topuzlar” dedi. Dr. Ness açıklamasına, “Saçınızı ara sıra sıkı topuz veya at kuyruğu yapmak uzun vadede herhangi bir hasara neden olmaz ama sürekli bu modeli uygulamak zamanla saç köklerinize zarar verebilir” şeklinde devam etti. Dermatolog, erken evrede fark edilen traksiyon alopesisinin tedavi edilebileceğini söylerken ilerleyen durumlarda o bölgede kalıcı kellik yaşanabileceğini belirtti. Dr. Ness, saç kökü foliküllerinin sağlığı için saçların mümkün olduğunca toplanmamasını veya gevşek toplanmasını önerdi.

İlginizi çekebilir: