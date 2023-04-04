Yaşadığı sağlık sorunları yüzünden zor günler geçiren Bella Hadid, sosyal medya hesabından takipçileri ile dertleşti. Lyme hastalığına bağlı olarak komplikasyonlarla boğuşan ünlü model, yaşadıklarını TikTok hesabından aktardı.

“Kalbimin derinliklerinden sanki bu dişimin çekilmesi gerektiğini hissediyorum. Böylece geri kalanları kurtarabiliriz” Bella Hadid, takipçilerine şöyle seslendi:

“Lütfen, lütfen vücudunuzu dinleyin arkadaşlar. Benim yaşadıklarım, Lyme hastalığının alevlendiğini gösteriyor. Bu hastalık, acı çeken yerlere, yani dişime, çeneme, kemiklerime ve sinir sistemime saldırıyor.”

“İster fiziksel ister zihinsel olsun, vücutta meydana gelen herhangi bir küçük travma Lyme’ın harekete geçmesine sebep olabilir” sözleriyle konuşmasına devam eden 26 yaşındaki model, bazen fazla çalışmanın veya stres yaşamanın genel sağlık durumunu etkilediğini söyledi.

“Bazı günler iyiyim, bazı günler ise daha zor ”ifadelerini kullanan Hadid, “Neyse kısacası yarın bu dişi çektireceğim ve enfeksiyonu iyileştireceğim. Dişçiye gideceğim için hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Beni kontrol ettiğiniz için teşekkür ederim, hepinizi görüyorum. Bana şans dileyin!” dedi.