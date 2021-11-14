Bella Hadid plajda stres attı

Ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz günlerde ağlarken çektiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak içini dökmüştü. Bugün plajda görüntülenen Bella Hadid, güneşin keyfini çıkardı.

Top model Bella Hadid, arkadaşı Lauren Perez ve David Waltzer’in düğünü için Miami’ye gitmişti. Ünlü model, sahilde gerçekleşen düğüne katıldı. Miami’ye gitmişken gününün büyük bir bölümünde plajda keyifli vakit geçirdi. Hadid, leopar desenli bikinisiyle ve kırmızı kovboy şapkasıyla sahilde boy gösterdi.