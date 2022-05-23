Son dönemlerin gündemden düşmeyen NFT furyasına dünyaca ünlü isim Bella Hadid de giriş yaptı. İnstagram üzerinden yaptığı paylaşım ile NFT dünyasına girdiğini açıklayan Bella Hadid.

İnstagramda, yaptığı paylaşımda “Yaşadığımız evrenin mükemmel olmadığı bize devamlı hatırlatılıyor ama bunun bize huzur, sevgi, şefkat ve anlamlı birlikteliklerin olduğu meta bir topluluk yaratmamızda gerçek bir fırsat tanıyacağını umuyorum” ifadelerine yer verdi.

10 binden daha fazla özel görselin yer aldığı koleksiyonda Bella Hadid kendi vücudunu taratarak NFT metası halinde sundu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Bella 🦋 (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi

Bu paylaşım ile beraber Bella Hadid NFT içi için özel olarak açtığı İnstagram hesabını daha güncel ve aktif hale getirmeye başladı.