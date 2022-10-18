Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Amerikalı model Bella Hadid, Avusturyalı ünlü mücevher markası Swarovski‘nin yeni koleksiyon çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü model, geçtiğimiz aylarda marka elçisi olduğu Swarovski’nin Holiday 2022 koleksiyonu için renkli pozlar verdi. Markanın bir önceki çekiminde olduğu gibi bu çekimin fotoğrafçılığını da Mert Alaş ve Marcus Piggot üstlendi.

Kampanyanın kreatif direktörü Giovanna Engelbert, ünlü model için “Bella Hadid, yeni neslin bireyselliği ve değişimi yansıtan tavrını çok iyi gösteriyor” sözlerini kullandı. Hadid ise yüzü olduğu marka hakkında, “Swarovski ile daha önce yollarımız kesişmişti. Oldukça zamansız ve ikonik bir marka. Yeni koleksiyona bayıldım, özellikle markanın çağdaş bir mücevher markası olarak duruşunu çok beğeniyorum” açıklamasını yaptı.

İşte ünlü mücevher markası Swarovski’nin, Holiday 2022 koleksiyonunundan Bella Hadid’in görüntüleri;

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