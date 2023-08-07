26 yaşındaki model Bella Hadid, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bu sorunların temelinde yıllar önce kene ısırığı sonucu kaptığı Lyme hastalığı bulunuyor.

Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlarla mücadele eden Hadid, tedavi süreci nedeniyle bir süredir podyumlardan uzak kalmıştı. Ancak sağlığına odaklanarak iyileşme çabalarını sürdüren ünlü model, geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi..

Bella Hadid, “Acı çeken küçük ben, kendinden vazgeçmediğim için yetişkin benle gurur duyardı” diyen Bella Hadid, şunları söyledi: Tüm tıbbi kayıtlarımı tuttuğu, yanımda olduğu, yanımdan hiç ayrılmadığı, koruduğu, desteklediği ama en önemlisi tüm bunlar boyunca bana inandığı için anneme minnettarım. Bu durumda yaşamak, kendimi, ailemi ve beni destekleyen insanları gururlandırmaya çalışırken zamanla ve çalıştıkça daha da kötüleşmek, beni gerçekten açıklayamayacağım şekilde etkiledi. Etrafımdaki en büyük nimetler, imtiyazlar, fırsatlar, sevgiyle bu kadar üzgün ve hasta olmak muhtemelen şimdiye kadarki en kafa karıştırıcı şeydi” dedi.

Hepinize ifade etmek istediğim bir şey var diyen 26 yaşındaki model, “1… Ben iyiyim ve endişelenmenize gerek yok. 2… Dünya için hiçbir şeyi değiştirmezdim. Tüm bunları tekrar yaşamak zorunda kalsaydım, buraya gelmek için, şu anda içinde bulunduğum bu ana, hepinizle birlikte, sonunda sağlıklı olmak için, hepsini tekrar yapardım. Beni bugün olduğum kişi yaptı” şeklinde konuştu.

Hadid, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: “Evren en acı ve güzel şekilde işliyor ama şunu söylemeliyim ki mücadele edersen düzelir. Söz veriyorum. Bir adım uzaklaş, güçlü ol, yoluna inan, doğrularına yürü ve bulutlar temizlenmeye başlar. Hayata bakış açım için o kadar şükrediyorum ki, bu 100’den fazla günlük Lyme, kronik hastalık, koenfeksiyon tedavisi, neredeyse 15 yıllık görünmez acı, her şeye değdi ki, yapabiliyorsam, dolu bir bardaktan sevgi yaymak ve olmak için bir ömür geçireceğim.”

“İlk defa gerçekten kendim olabiliyorum” diyen ünlü isim, “Elimden gelen en pozitif resimleri seçmeye çalıştım çünkü bu deneyim ne kadar acı olsa da, sonuç yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir beyinle dolu hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu” ifadelerini kullandı.