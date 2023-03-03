Süper model Bella Hadid, İngiliz güzellik markası Charlotte Tilbury’nin ürün yenilikleri konusunda işbirliği ve 10. yıldönümünün bir parçası olarak kampanyaya öncülük etmek adına lüks makyaj markası ile anlaştı. Hadid, 2016 yılında Dior Beauty‘nin elçisi olarak atandıktan sonra ikinci kez bir güzellik markasının yüzü olarak görev yapıyor.

‘Charlotte Tilbury Beauty‘nin kurucusu, başkanı ve kreatif direktörü Charlotte Tilbury, “Bella Hadid, yeni nesli belirleyen bir yetenek. Yaratıcı ortaklığımızı ortaya koyduğum için çok heyecanlıyım” dedi. Tilbury, “Bella modern bir güzellik ikonu ve dijital olarak yaratıcı bir yenilikçi. Birlikte hayal kuracağız, yaratacağız, ilham vereceğiz, hayatı kutlayacağız ve dünyayı heyecanlandıracağız.” diyerek Bella Hadid ile marka anlaşmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Bella Hadid ise, “Yıllardır Charlotte’a hayranım, o gerçek bir yaratıcı güç ve ikimiz de güveni güçlendirme ve anlamlı bir güzellik topluluğu yaratma tutkusunu paylaşıyoruz” dedi. Hadid, “Cildimde yarattıkları farkı anında görüyorum; içimden parlamama ve büyümeme izin veriyorlar,” diye devam etti Hadid. “Sadece hepsini seviyorum. Burada olduğum ve sanat, maneviyat, moda ve makyaj sevgisi ve hayattaki güzel olan her şey aracılığıyla bağlantı kurabildiğim için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum.” diye de ekledi.

“Charlotte’un büyülü evrenine yeni biri katılıyor”

Sosyal medyada stil ikonu haline gelen Bella Hadid’in atanmasıyla ilgili haberlerin öncesinde Charlotte Tilbury, markaya yeni bir modelin katılacağını ima eden bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

Paylaşımına ise, “Sakladığımız sansasyonel sırrı tahmin edebiliyor musun? 23.01.01.’de Charlotte’un büyülü evrenine yeni biri katılıyor.” notunu eklemişti.

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