Babası Filistin asıllı bir Müslüman olan Bella Hadid, Filistin’i destekleyen duruşu sebebiyle birçok markanın kendisiyle çalışmak istemediğini ve bazı arkadaşlarının bu sebepten dolayı kendisiyle ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.

Filistin ve İsrail ilişkileri ile ilgili de sürekli paylaşımlarda bulunan genç model Bella Hadid, “Benimle çalışmayı bırakan pek çok marka oldu. Birçok arkadaşım bana sırtını döndü” ifadelerini kullandı.

“Yedi yıl boyunca her cuma oturup yemek yediğim arkadaşlarım beni artık evine almıyor” ifadelerini kullanan Hadid, sosyal medyadaki Filistin’i destekleyici paylaşımları ile ilgili hiçbir korkusunun olmadığını dile getirdi.

Geçen yıl New York’ta düzenlenen protestolara katılan Hadid, “14 yaşındayken elime çiçeklerle ‘Filistin’e Özgürlük’ yazmıştım. Bana isim taktılar ve başkaları için nefret besleyen biri gibi yansıtıldım” dedi.

25 yaşındaki model, ‘GQ Dergisi’ne yaptığı açıklamada Filistinli bir Müslüman olan babası Mohamed Hadid ile birlikte ‘Müslüman kültürü’ içinde büyüme imkanı bulamadığı için üzgün olduğunu belirtti.

Ünlü model Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid’in ve babası Mohamed Hadid’in ayrılığından sonra annesinin kendisini Kaliforniya’ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan köklerinden ‘koptuğunu’ dile getirdi.

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