Belçim Bilgin’in evlilik sorusuna yanıtı

Günün erken saatlerinde birlikte alışverişe çıkan Belçim Bilgin ve Alfredo Di Blasio çifti, bir süre mağazaları gezdikten sonra yorgunluklarını atmak için bir restoranda başbaşa kahve içtiler. Alışverişlerini tamamlayan ikili, AVM çıkışında muhabirlerin sorularıyla karşılaştılar.

Evlilik hakkında yöneltilen soruları duymamış gibi yapan Bilgin, “Evleneceğiniz söylenir, doğru mu?” sorusuna gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, eski eşi Yılmaz Erdoğan ile 12 yıllık ilişkisini bitirmesinin ardından boşanmışlardı. Bilgin’in “Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık” açıklaması çok konuşulmuştu.