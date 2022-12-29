Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, geçtiğimiz gün Arnavutköy’de düzenlenen bir yılbaşı etkinliğine katıldı. Davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, yaşadığı trafik kazasıyla ilgili şunları söyledi:

“Biliyorsunuz hala iyileşme ve tedavi sürecim devam ediyor. Çok acılar geliyor aklıma 2022 yılında. 6 aydır yatıyorum ve hareket edemiyordum ilk başlarda. Bana doktorum morfin verdi ve bağımlılık yapması korkusuyla kullanmadım. Acıya tahammül etmeye çalıştım. Hayatta hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Sevgiyi ve birlikte hareket etmenin gücünü hatırlatmak istiyorum. Ailemizin ve sevdiklerimizin değerini hep bilelim. Yatarken hep bunları düşündüm. Bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak. Felç kalabilirdim. Nazar böyle bir şey değildir ya, kimsenin böyle kötü düşüncelere sahip olacağını düşünmüyorum.”

Senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rodin’in mutlu olmasını istediğini söyleyen 39 yaşındaki oyuncu, “Rodin’im çok mutlu olsun her zaman. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz” dedi.

Sevgilisi Alfredo Di Blasio ile ilişkilerine mutlu bir şekilde devam eden Belçim Bilgin, muhabirlerin “2023’de bir evlilik düşünüyor musunuz?” sorusunu; “Partnerim ile çok mutluyuz. Evlilik çok önemli değil, zaten birlikteyiz. Özenle paylaştığımız birlikteliğimizin sürekli devam etmesini diliyorum” diyerek cevapladı.