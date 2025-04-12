Türkiye’nin premium dondurma markası Kechy Gurme Dondurma, Türk damak tadının vazgeçilmezi keçi sütünü, dünyaca ünlü Belçika çikolatasıyla buluşturduğu Art Stick Serisi ile lezzet severleri yepyeni bir deneyime davet ediyor. Zengin aroması ve kadifemsi dokusuyla her ısırıkta unutulmaz bir tat sunan Kechy Art Stick Serisi, %100 Belçika çikolatası ve %20 keçi sütüyle hazırlanıyor. Seride çikolata ile keçi sütünün mükemmel uyumunu yansıtan dört özel çeşit yer alıyor: Ruby, Karamel, Badem ve Bitter.

Art Stick Karamel, karamel notalarının ustalıkla harmanlandığı zengin bir tat sunuyor.

Art Stick Ruby, göz alıcı rengi ve sıra dışı malzeme kombinasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Art Stick Bitter, bitter çikolata ve bitter parçacıklarıyla yoğun bir lezzet deneyimi vadediyor.

Art Stick Badem, gerçek badem taneleriyle zenginleştirilmiş özel formülüyle öne çıkıyor.

Serinin mini boyutlarla sunulan seçenekleri de bulunuyor: Art Stick Mini–Badem, her pakette 6 adet bademli dondurma içerirken, Art Stick Mini–Multi, 2 adet Ruby, 2 adet Karamel ve 2 adet Badem Art Stick’ten oluşan karışık bir kutu olarak sunuluyor.

Glütensiz beslenen tüketiciler için de güvenli bir tercih sunan bu özel seri, Kechy tarafından yaptırılan glüten analizi sonuçlarıyla belgelenmiş; analize dair veriler, Çölyakla Yaşam Derneği’ne sunularak ürünlerin glüten içermediği doğrulanmıştır. Kechy, bu yeni serisiyle dondurma keyfini zirveye taşıyor. Art Stick Serisi ve Kechy’nin tüm ürünleri ulusal zincir mağazaların yanı sıra, seçkin yerel işletmelerde de satışa sunuluyor.