Beklediği sorular sorulmayınca sinirlendi, herkesi gerdi

‘İyiliğe Ninniler‘ isimli projesinin lansmanı için bir araya gelen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ve Sertab Erener’in gazatecilere röportaj verdiği anlarda gerginlik yaşandı. Kameraların karşısına geçen üçlü gelen soruları yanıtlamaya başladı ancak, Öykü ve Can Bonomo çiftine özel hayatlarıyla alakalı sorular sorulması Erener’i sinirlendirdi. Ünlü şarkıcı, soruları yanıtlayan çiftin sözünü bir anda keserek “Başka soru yok mu arkadaşlar? markayla ilgili konuşalım” dedi.

Bir süre kendisine soru sorulmasını bekleyen ünlü şarkıcı Sertab Erener, ani bir çıkışla çiftin sözünü keserek “Beni bir daha sokakta mı göreceksiniz. Projeyle ilgili soru soracaksanız sorun yoksa sormayın” cümlelerini sarf edince, gergin anlar yaşandı. Bu durumu hiç problem etmeyen Can Bonomo‘nun esprilerini sürdürmeye devam etmesi Erener’in sinirlerini iyice bozmuş olacak ki, röportaj sonuna kadar gazetecilere sert yanıtlar vermeye devam etti.