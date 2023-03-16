‘Yasak Elma’ dizisinde rol alan Bekir Aksoy, senaryo gereği akrep sokması sonucu ölerek diziden ayrıldı. Bir magazin programına konuk olan Aksoy, diziye veda ettiği senaryosu hakkında konuştu.

“Yapım şirketiyle bu konuyu tartıştık”

İstanbul’da çekilen bir dizide akrep sokması gereği ölmenin saçma olduğunu belirten Bekir Aksoy, “Senaryo bana çok saçma geldi. Ben de sorguladım ve ‘burada bu olmamalı’ diye söyledim. İstanbul’da 500 senedir akrepten ölen olmamıştır herhalde. Yapım şirketiyle bu konuyu tartıştık. Alay konusu olabilir ama senarist böyle istedi. Bu şekilde ölmem hem Yasak Elma dizisine hem de bana haksızlık” dedi.

“Karakterin eski hayatına dönmesi daha etik olurdu”

Bekir Aksoy, veda senaryosunun daha farklı olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri de ekledi:

“Ben zaten ölüyorum ama akrep çok güzel oynadı. Normalde diziyi izlemedim ama sonrasında merak ettiğim için açıp izledim. Türk dizilerinde iyi adamlar çok yaşamıyor, benim karakterim de iyiydi. Oynadığım karakter şoförlük yapan ve sonrasında parayı bularak zengin olan biriydi. Ben de ondan etkilenerek kabul etmiştim. Bana kalsa karakterin her şeyi bırakarak şoförlüğe geri dönmesi daha etik ve ahlaklı olurdu. Bu diziye de fayda sağlardı.”

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