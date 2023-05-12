11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne istinaden beije’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalle Evleri’yle birlikte ilk olarak Zafer Mahalle Evi’nde başlattıkları “İlk Regl Eğitimi Projesi”, tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında, kız çocuklarına regl olmak ve regl hakkında konuşmak ile ilgili yaklaşık bir saatlik bir eğitim veriliyor.

“İlk Regl Eğitimi Projesi”, beije tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ilk olarak 11 Ekim 2022’de Dünya Kız Çocukları Günü’nde Zafer Mahalle Evi’nde başladı. Ardından Örnektepe Mahalle Evi, Cibali Mahalle Evi, Çengelköy Mahalle Evi ve Sulukule Mahalle Evi’nde gerçekleşen diğer eğitimlerle şimdiye kadar 100’den fazla kız çocuğuna ilk regl eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında; kız çocuklarına menstrüel hijyen ürünleri, bu ürünlerin kullanımı ve ilk kez regl olmakla ilgili önemli noktalar anlatılıyor. Doğru bilinen yanlışlar ve merak edilenler üzerinden gerçekleşen sohbetlerden sonra katılımcılara, beije’in hazırladığı “İlk Regl Rehberi” dağıtılıyor.

2023 yılı boyunca beije, bu eğitimleri her ay farklı bir Mahalle Evi’nde yürütmeye devam etmeyi planlıyor.