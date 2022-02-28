Oyuncu Begüm Kütük ile eşi karikatürist Erdil Yaşaroğlu önceki akşam Etiler’de bir mekanda görüntülendi. 5 yıl önce hamileyken bebeğini kaybeden Begüm Kütük o dönem bu konudaki sorular karşısında gözyaşlarını tutamamıştı.

Ünlü oyuncu “Çok hassas olduğum bir dönemdi. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Pandemide daha büyük aksilikler olmasından korktum. Zaten bu konuda yaralıyım” diye konuştu. Ünlü oyuncunun eşi Yaşaroğlu ise “Korkma kız” diyerek eşini teselli etti.

Kütük sözlerini “Artık ben de çocuğumun olmasını çok istiyorum. Olursa mutluluktan tepineceğim” diyerek bitirdi.