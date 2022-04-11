David Beckham ile Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham ile ABD’li çok zengin bir ailenin kızı olan oyuncu ve model Nicola Anne Peltz ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerinden ilk kareler yayınlanırken Brooklyn Beckham soyadı kararıyla herkesi şaşırttı.

Konuklara fotoğraf yasağı koydular

Bir süredir evlilik hazırlığı yapan çiftin düğünü Nicola Anne Peltz’in milyarder babası Nelson Peltz’in Palm Springs’teki malikanesinde yapıldı. Son Hava Bükücü filmindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi ulaşan Peltz, düğününde iki farklı gelinlik giydi. Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz’in düğün fotoğraflarının yayın hakkı için ünlü Vogue dergisiyle anlaştı. Çiftin bu kararından dolayı konukların cep telefonu kullanması da düğünden paylaşım yapması yasaklandı.

Kız arkadaşının soyadını aldı

Tüm bunların yanı sıra Brooklyn Beckham, soyadıyla ilgili ilginç bir hamle yaptı. Metro adlı sitede yer alan habere gör; Beckham, sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz’in soyadını almaya karar verdi. Beckham, törenin ardından Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak.

Yeni soyadıyla ilk paylaşım

Instagram’da 13,5 milyon takipçisi bulunan Brooklyn Beckham, düğününden ilk paylaşımı da yaptı. Ünlü isim “Mr&Mrs Peltz Beckham” notuyla yaptığı paylaşımla soyadını aldığını belgelemiş oldu.

David ve Victoria, oğlunun yeni soyadını kullanmadı

Brooklyn Beckham, yeni soyadını kullanarak paylaşım yapsa da baba David Beckham ile anne Victoria Beckham paylaşımlarında oğullarını sadece Beckham soyadıyla andı. İkilinin bu hamlesi oğullarının soyadı kararını desteklemediği iddiasını getirdi.