New York’ta konser veren Arnavut asıllı ABD’li şarkıcı Bebe Rexha, sahneye fırlatılan telefonun yüzüne isabet etmesiyle yaralandı. Telefonun yüzüne çarpmasının ardından dizleri üzerine çöken ünlü şarkıcı, sonrasında sahneden ayrıldı.

Olaydan sonra harekete geçen polis, 27 yaşındaki bir kişinin saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle suçlandığını duyurdu. Ünlü şarkıcı ise daha sonra Instagram hesabından son halinin fotoğrafını paylaşarak, “İyiyim” yazdı.

Bebe Rexha’nın saldırı sonucu kaşından yaralandığı ve morlukları olduğu görüldü. Sosyal medya hesabında 10,7 milyon takipçisi bulunan 33 yaşındaki şarkıcının paylaşımına sanatçı dostlarından ve hayranlarından çok sayıda geçmiş olsun yorumları geldi.